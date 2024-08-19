Dolar ve Euro zirveye tutundu, altın da yükselişte

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar yeni haftaya da hızlı başladı. Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürerken, Dolar, Euro ve altın yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Türkiye’de bu hafta piyasaların takip edeceği en önemli gelişme salı günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı olacak. Bunun dışında piyasalar bu hafta boyunca ABD’de açıklanacak birkaç önemli gelişmeyi takip edecek. Bunlardan ilki 22-24 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu olacak. Buna ek olarak 19-22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek ABD Demokratik Parti Kongresi yeni başkan adayının belirlenmesi adına çok önemli olacak. Ayrıca hafta boyunca açıklanacak olan ABD verileri de piyasalar tarafından izlenecek. ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri de haftanın diğer önemli verileri olarak takip edilecek.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,69 TL'den başlayan Dolar 33,75 TL'den,

37,23 TL'den başlayan Euro 37,39 TL'den,

43,67 TL'den başlayan Sterlin 43,85 TL'den,

23,11 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,09 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 33,69 TL'den, Euro 37,08 TL'den, Sterlin 43,49 TL'den, Japon Yeni ise 22,78 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 500 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 504 Dolar'dan,

2 bin 708 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 716 TL'den,

4 bin 489 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 486 TL'den,

17 bin 901 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 436 TL'den,

31,41 TL'den başlayan Gümüş ise 31,86 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 467 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 675 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 419 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 177 TL'den, Gümüş ise 30,48 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 468 Dolar'dan Bitcoin 58 bin 496 Dolar'dan,

2 bin 628 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 579 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.