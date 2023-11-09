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Dolar ve Euro'dan yeni zirve! Altın çöküşte

Dolar ve Euro'dan yeni zirve! Altın çöküşte
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Piyasalar yeni güne de zirvede başlarken, başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş ise sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi tüm hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı'nın "tutulmuştu, biz göreve geldiğimizde serbest bıraktık" dediği döviz kuru Türk Lirası karşısındaki rekorların yenilerini ekliyor.

Döviz rekor üstüne rekor kırarken altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor.

14 ve 28 Mayıs Seçimleri'nde 20 liranın altında olan dolar kuru, seçim sonrasında yükselişe geçti. Tam durağan bir seyir izleyen döviz kuru bu kez de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) beş defa faiz artırımıyla rekor üstüne rekor kırdı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
 
Dolar 28,52 TL'den, Euro 30,62 TL'den, Sterlin 35,89 TL'den, Japon Yeni ise 18,89 TL'den işlem görüyor.
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