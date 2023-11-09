Dolar ve Euro'dan yeni zirve! Altın çöküşte

Piyasalar yeni güne de zirvede başlarken, başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş ise sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi tüm hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı'nın "tutulmuştu, biz göreve geldiğimizde serbest bıraktık" dediği döviz kuru Türk Lirası karşısındaki rekorların yenilerini ekliyor. Döviz rekor üstüne rekor kırarken altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. 14 ve 28 Mayıs Seçimleri'nde 20 liranın altında olan dolar kuru, seçim sonrasında yükselişe geçti. Tam durağan bir seyir izleyen döviz kuru bu kez de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) beş defa faiz artırımıyla rekor üstüne rekor kırdı. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Dolar 28,52 TL'den, Euro 30,62 TL 'den, Sterlin 35,89 TL' den, Japon Yeni ise 18,89 TL 'den işlem görüyor. Dünkü haftaki kapanışta Dolar 28,49 TL'den, Euro 30,46 TL'den, Sterlin 35,02 TL'den, Japon Yeni ise 18,89 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Ons altın 1.949 Dolar'dan, Gram altın 1.787 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 11 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 391 TL'den, Gram Gümüş ise 20,57 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.961 Dolar'dan, Gram altın 1.798 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 11 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 391 TL'den, Gram Gümüş ise 20,81 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 36 bin 605 Dolar 'dan, Ethereum ise 1.921 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 79,86 Dolar 'dan işlem görüyor. IMF'den Dolar raporu: 120 TL'yi görecek!Ekonomi