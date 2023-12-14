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Dolar ve Euro'nun ardından FED sonrası altın da yükselişte

Dolar ve Euro'nun ardından FED sonrası altın da yükselişte
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Dolar kuru 29 TL'nin üzerinde seyrederken, Euro da yükselişte... ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam açıkladığı faiz kararı sonrasında altın fiyatları da dövize ayak uydurdu ve hızla yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, Aralık ayı başından bu yana düşüş eğiliminde olan altın fiyatları da dün ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararıyla ibreyi yukarı çevirdi.

TBMM'deki 2024 yılı bütçe görüşmeleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları gölgesinde Dolar kuru 29 TL sınırını da aşarak son 1 ayda yüzde 2,5, yılbaşından bu yana ise yüzde 55 yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini sabit tutma kararının ardından altın fiyatları da yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023 yılının son faiz kararını açıkladı. Fed, aralık ayında politika faizini sabit bıraktığını duyurdu. Fed'in bu kararıyla politika faizi yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında kalmayı sürdürdü. Piyasaların aralık ayına yönelik genel beklentisi de politika faizinin sabit bırakılacağı yönündeydi. 

İşte 14 Aralık Perşembe günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 29 TL'den, Euro 31,67 TL'den, Sterlin 36,73 TL'den, Japon Yeni ise 20,48 TL'den işlem görüyor.
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