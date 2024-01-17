Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hızlı düştü
Piyasalarda baş döndüren seyir tüm hızıyla sürüyor. Dolar/TL Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kırmaya devam ederken gözü DAVOS'ta olan altın fiyatları geri çekiliyor. Euro ise yine Dolar gibi Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Piyasalardaki yüksek tansiyon devam ediyor.
2024 yılına da her gün Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başlayan Dolar kuru yeni güne Cumhuriyet tarihinin zirvesinde başladı.
TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar/TL düşük hacimli işlemlerde geçen hafta 30,50'e kadar yükseldikten sonra haftayı 30,1 civarında tamamladı. Kur bu sabah güne 30,12 civarında başladı.
Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 1,8 değer kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde art arda rekor yenileyen dolar, yükselişini korurken, euroda ise bugün düşüş eğilimi görülüyor.
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Fed'in martta faiz indirimi gerçekleştirme olasılığını yüzde 65 olarak fiyatlıyorlar. Bu oran hafta başında yüzde 81 seviyesindeydi. 2024'te gerçekleştirilecek toplam faiz indirimleri 158 baz puan olarak fiyatlanıyor.
Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi.
Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İşte 17 Ocak Salı günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,75 TL'den başlayan Euro 32,80 TL'den,
37,97 TL'den başlayan 38,26 TL'den,
20,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,40 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 30,10 TL'den, Euro 32,75 TL'den, 38,09 TL'den, Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görmüştü.
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