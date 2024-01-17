Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hızlı düştü

Güne 2 bin 21 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 26 Dolar'dan,

1.961 TL'den başlayan Gram altın 1.961 TL'den,

3 bin 364 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den,

13 bin 849 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 802 TL'den,

22,14 TL'den başlayan Gümüş ise 22,06 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 38 Dolar'dan, Gram altın 1.973 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 364 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 849 TL'den, Gümüş ise 22,30 TL'den fiyatlanmıştı.