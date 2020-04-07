SON DAKİKA
BAKAN ALBAYRAK'TAN ''ÜCRETSİZ İZİN'' AÇIKLAMASI !
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Nisan 2020 18:37

Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy’un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz"

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul tabip odası , koronavirüs , mehmet ulusoy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM