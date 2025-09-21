D&R ve kitapyurdu'ndan LGBTİ+ yayınlarına sansür

D&R ve kitapyurdu.com, Obiçim Yayınlar'ın kitaplarını içerik gerekçesiyle reddetti.

Obiçim Yayınlar'ın kurucu editörü Buğra Giritlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla D&R ve Prefix tarafından 'içerik' gerekçesiyle kitapların reddedildiğini belirtti.

Giritlioğlu paylaşımında "LGBTİ+ dostu Obiçim Yayınlar'ın kitapları, 'içerik' gerekçesiyle D&R ve tedarikçisi Prefix tarafından reddedildi. Benzer şekilde kitapyurdu.com da son kitaplarımızı sistemine eklemedi. Hayatımda ilk kez bu kadar açık bir ayrımcılığa maruz kalıyorum. Bizimle çalışmaktan çekinmeyen dağıtımcılar, raflarında yer vermekten kaçınmayan kitabevleriyle yola devam" ifadelerini kullandı.