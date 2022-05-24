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Dudak uçuklatan vurgun: Çok sayıda gözaltı var...

Dudak uçuklatan vurgun: Çok sayıda gözaltı var...

İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis sitesi operasyonuyla dudak uçuklatan bir vurgun olarak çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, bir yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinden 12 milyon 636 bin 476 TL suç geliri elde ettiği belirlenen 30 şüpheliye yönelik, İzmir merkezli 12 ilde bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon çerçevesinde 30 şüpheliden 24’ü ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 kişi adliyeye sevk edildi. 

Etiketler yasadışı bahis
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