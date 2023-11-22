Dünyanın en etkili 100 kadını listesindeki tek Türk kadını

BBC tarafından açıklanan 2023 yılının en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Listede bir de Türk kadını var...

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BBC bu yıl en çok ilham veren 100 kadınını açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve imza attıkları işlerle öne çıkan isimler arasında eğlence dünyasından teknoloji dünyasına birçok isim yer alıyor.

100 Kadın listesi nedir? BBC 100 Kadın her yıl dünyada etki yaratan ve ilham veren 100 kadını seçiyor. Bu kadınların hayatları ve başarıları hakkında belgeseller, makaleler hazırlıyor; bunları tüm BBC platformlarında yayınlıyorç

İşte BBC 100 Kadın 2023 listesi:

Elham Yusufyan, ABD / İran - İklim ve engellilik danışmanı

Susan Chomba, Kenya - Bilim insanı

Astrid Linder, İsveç - Trafik güvenliği uzmanı

Vee Kativhu, Zimbabve / İngiltere - YouTube içerik üreticisi

Timnit Gebru, ABD - Yapay zeka uzmanı

Fabiola Trejo, Meksika - Sosyal psikolog

Marcela Fernández, Kolombiya - Gezi rehberi

Xu Zaozao, Çin - Yumurta dondurma hak savunucusu

Rukshana Kapali, Nepal - Barınma hakları savunucusu

Canan Dağdeviren, Türkiye - Bilim insanı ve mucit

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren kısa bir süre önce meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir 'elektronik sütyen' icat etti.

Düzenli kanser taraması yaptırmasına rağmen 49 yaşında geç evre meme kanseri teşhisi konan ve altı ay sonra hayatını kaybeden teyzesinden esinlendi.

Dağdeviren, teyzesinin başucunda, sütyen içine yerleştirilebilecek ve yüksek meme kanseri riski taşıyan bireylerin daha sık taranmasını sağlayacak bir teşhis cihazının kaba şemasını çizdi. Bu teknoloji potansiyel olarak milyonlarca hayat kurtarabilir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Canan Dagdeviren Mercan (@canandagdeviren)'in paylaştığı bir gönderi

Licia Fertz, İtalya - Model ve influencer

Anna Huttunen, Finlandiya - Karbon etkisi tespiti için teknoloji geliştiren uzman

Sepideh Rashnu, İran - Yazar ve sanatçı

Sagarika Sriram, Birleşik Arap Emirlikleri - Eğitimci ve iklim danışmanı

Bianca Williams, İngiltere - Atlet

Amal Clooney, İngiltere/Lübnan - İnsan hakları avukatı

Neha Menkani, Pakistan - Ebe

Najla Mohamed-Lamin, Batı Sahra - Kadın hakları ve iklim aktivisti

Dehenna Davison, İngiltere - Milletvekili

Camila Pirelli, Paraguay - Olimpiyat sporcusu

Izabela Dłużyk, Polonya - Ses kayıtçısı

Aitana Bonmatí, İspanya - Futbolcu

Yasmina Benslimane, Fas - Politics4Her (Kadınlar İçin Siyaset) kurucusu

Huda Kattan, ABD - Kozmetik şirketi sahibi

Alice Oseman, İngiltere - Senaryo yazarı

Sonia Guajajara, Brezilya - Bakan

Sara Al-Saqqa, Filistin Toprakları - Genel cerrah

Esi Buobasa, Gana - Balıkçı

Monica McWilliams, İngiltere - Eski siyasetçi ve barış müzakerecisi

Leanne Cullen-Unsworth, İngiltere - Deniz bilimcisi

Tamar Museridze, Gürcistan - Gazeteci

Neema Namadamu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Engelli hakları savunucusu

Summia Tora, Afganistan - Mülteci hakları savunucusu

Kera Sherwood-O'Regan, Yeni Zelanda - Yerli ve engelli hakları savunucusu

Anamaría Font Villarroel, Venezuela - Parçacık fizikçisi

Rumaitha Al Busaidi, Umman - Bilim insanı

Renita Holmes, ABD - Konut hakkı savunucusu

Bella Galhos, Doğu Timor - Siyasi aktivist

Sofia Kosacheva, Rusya - İtfaiyeci

America Ferrera, ABD - Oyuncu

Sumini, Endonezya - Orman Koruma Müdürü

Olena Rozvadovska, Ukrayna - Çocuk hakları savunucusu

Isabel Farías Meyer, Şili - Erken menopoz farkındalık aktivisti

Rina Gonoi, Japonya - Eski subay

Claudia Goldin, ABD - Nobel Ödüllü Ekonomist

Wanjira Mathai, Kenya - Çevre danışmanı

Bernadette Smith, Kanada - Kayıp yakınları hak savunucusu

Ulanda Mtamba, Malavi - Çocuk evliliğine karşı kampanya örgütleyicisi

Amina Al-Bish, Suriye - Gönüllü kurtarıcı

Jennifer Uchendu, Nijerya - Ruh sağlığı savunucusu

Nataša Kandić, Sırbistan - Avukat ve insan hakları savunucusu

Iryna Stavchuk, Ukrayna - İklim politikası danışmanı

Christiana Figueres, Kosta Rika - Diplomat ve iklim politikası müzakerecisi

Bayang, Çin - Belgeselci ve sürdürülebilirlik savunucusu

Sonia Kastner, ABD - Orman yangını tespiti için teknoloji girişimcisi

Gloria Steinem, ABD - Feminist lider

Michelle Obama, ABD - Avukat, yazar ve hak savunucusu

Gladys Kalema-Zikusoka, Uganda - Veteriner

Qiyun Woo, Singapur - Hikayeci

Trần Gấm, Vietnam - Biyogaz işletmesi sahibi

Basima Abdulrahman, Irak - Yeşil konut girişimcisi

Chila Kumari Burman, İngiltere - Sanatçı

Natalie Psaila, Malta - Tıp doktoru

Khine Hnin Wai, Myanmar - Oyuncu

Paramida, Almanya - DJ / müzik yapımcısı

Oksana Zabuzhko, Ukrayna - Yazar

Dayeon Lee, Güney Kore - Kpop4Planet kurucusu

Aziza Sbaity, Lübnan - Kısa mesafe koşucusu

Natalia Idrisova, Tacikistan - Yeşil enerji danışmanı

Daria Serenko, Rusya - Şair

Shamsa Araweelo, Somali / İngiltere - Kadın sünnetine' karşı hak savunucusu

Afroze-Numa, Pakistan - Çoban

Paulina Chiziane, Mozambik - Yazar

Desak Made Rita Kusuma Dewi, Endonezya - Sürat tırmanıcısı

Alicia Cahuiya, Ekvador - Yerli halkların hak savunucusu

Jannatul Ferdous, Bangladeş - Yanık kurbanları hak savunucusu

Carolina Díaz Pimentel, Peru - Gazeteci

Dia Mirza, Hindistan - Oyuncu

Clara Elizabeth Fragoso Ugarte, Meksika - TIR şoförü

Antinisca Cenci, İtalya - Sirk cambazı

Georgia Harrison, ABD - TV ünlüsü

Jetsunma Tenzin Palmo, Hindistan - Budist rahibe

Hosai Ahmadzai, Afganistan - Televizyon sunucusu

Andreza Delgado, Brezilya - Küratör ve kültür yöneticisi

Susanne Etti, Avustralya - Sürdürülebilir turizm uzmanı

Anne Grall, Fransa - Komedyen

Matcha Phorn-in, Tayland - Yerliler ve LGBTQ+ hakları savunucusu

Arati Kumar-Rao, Hindistan - Fotoğrafçı

Harmanpreet Kaur, Hindistan - Kriket oyuncusu

Lala Pasquinelli, Arjantin - Sanatçı - Ressam

Marijeta Mojasevic, Karadağ - Engelli hakları savunucusu

Shairbu Sagynbaeva, Kırgızistan - Hayat İçin adlı dikiş mağazasının kurucusu

Maryam Al-Khawaja, Bahreyn / Danimarka - İnsan hakları savunucusu

Justina Miles, ABD - İşitme engelli sanatçı

Zandile Ndhlovu, Güney Afrika - Serbest dalış eğitmeni

Yael Braudo-Bahat, İsrail - Avukat

Sophia Kianni, ABD - Öğrenci ve sosyal girişimci

Sarah Ott, ABD - Öğretmen

Jess Pepper, İngiltere - Climate Café (İklim Kafe) kurucusu

Louise Mabulo, Filipinler - Çiftçi ve girişimci

100 Kadın nasıl seçiliyor?

BBC 100 Kadın ekibi, kendi araştırmalarıyla, BBC'nin dil bölümlerinden ve BBC Media Action'dan gelen öneriler ışığında bir kısa liste hazırlıyor. Geçen 12 ayda büyük başarılar elde etmiş, yaşadıkları toplumlarda etki bırakan işler başarmış, ilham veren hikayeleri olan, dünya çapında haber olmuş ya da olmamış adayları değerlendirdi.

Ayrıca bu yılın teması olan iklim değişikliği ve bunun kadınlar ve kız çocuklar üzerindeki orantısız etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış isimler de aday listesine eklendi. Bunlar arasından 28 İklim Öncüsü ve başka çevre liderlerini seçti. Siyasi yelpazenin her yerinden ve toplumun her kesiminden seslerin temsil edilmesini istedik, fikir ayrılıklarına yol açan konular etrafında isimleri araştırıldı ve kendi değişimlerini yaratan kadınlar da aday gösterildi.

Nihai isimler seçilmeden önce listenin bölgesel temsili ve tarafsızlığı da ölçüldü. Tüm kadınların listede yer almaları konusunda onayı alındı.

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