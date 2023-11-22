Dünyanın en etkili 100 kadını listesindeki tek Türk kadını
BBC tarafından açıklanan 2023 yılının en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Listede bir de Türk kadını var...
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BBC bu yıl en çok ilham veren 100 kadınını açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve imza attıkları işlerle öne çıkan isimler arasında eğlence dünyasından teknoloji dünyasına birçok isim yer alıyor.
100 Kadın listesi nedir? BBC 100 Kadın her yıl dünyada etki yaratan ve ilham veren 100 kadını seçiyor. Bu kadınların hayatları ve başarıları hakkında belgeseller, makaleler hazırlıyor; bunları tüm BBC platformlarında yayınlıyorç
İşte BBC 100 Kadın 2023 listesi:
Elham Yusufyan, ABD / İran - İklim ve engellilik danışmanı
Susan Chomba, Kenya - Bilim insanı
Astrid Linder, İsveç - Trafik güvenliği uzmanı
Vee Kativhu, Zimbabve / İngiltere - YouTube içerik üreticisi
Timnit Gebru, ABD - Yapay zeka uzmanı
Fabiola Trejo, Meksika - Sosyal psikolog
Marcela Fernández, Kolombiya - Gezi rehberi
Xu Zaozao, Çin - Yumurta dondurma hak savunucusu
Rukshana Kapali, Nepal - Barınma hakları savunucusu
Canan Dağdeviren, Türkiye - Bilim insanı ve mucit
ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren kısa bir süre önce meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir 'elektronik sütyen' icat etti.
Düzenli kanser taraması yaptırmasına rağmen 49 yaşında geç evre meme kanseri teşhisi konan ve altı ay sonra hayatını kaybeden teyzesinden esinlendi.
Dağdeviren, teyzesinin başucunda, sütyen içine yerleştirilebilecek ve yüksek meme kanseri riski taşıyan bireylerin daha sık taranmasını sağlayacak bir teşhis cihazının kaba şemasını çizdi. Bu teknoloji potansiyel olarak milyonlarca hayat kurtarabilir.
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Licia Fertz, İtalya - Model ve influencer
Anna Huttunen, Finlandiya - Karbon etkisi tespiti için teknoloji geliştiren uzman
Sepideh Rashnu, İran - Yazar ve sanatçı
Sagarika Sriram, Birleşik Arap Emirlikleri - Eğitimci ve iklim danışmanı
Bianca Williams, İngiltere - Atlet
Amal Clooney, İngiltere/Lübnan - İnsan hakları avukatı
Neha Menkani, Pakistan - Ebe
Najla Mohamed-Lamin, Batı Sahra - Kadın hakları ve iklim aktivisti
Dehenna Davison, İngiltere - Milletvekili
Camila Pirelli, Paraguay - Olimpiyat sporcusu
Izabela Dłużyk, Polonya - Ses kayıtçısı
Aitana Bonmatí, İspanya - Futbolcu
Yasmina Benslimane, Fas - Politics4Her (Kadınlar İçin Siyaset) kurucusu
Huda Kattan, ABD - Kozmetik şirketi sahibi
Alice Oseman, İngiltere - Senaryo yazarı
Sonia Guajajara, Brezilya - Bakan
Sara Al-Saqqa, Filistin Toprakları - Genel cerrah
Esi Buobasa, Gana - Balıkçı
Monica McWilliams, İngiltere - Eski siyasetçi ve barış müzakerecisi
Leanne Cullen-Unsworth, İngiltere - Deniz bilimcisi
Tamar Museridze, Gürcistan - Gazeteci
Neema Namadamu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Engelli hakları savunucusu
Summia Tora, Afganistan - Mülteci hakları savunucusu
Kera Sherwood-O'Regan, Yeni Zelanda - Yerli ve engelli hakları savunucusu
Anamaría Font Villarroel, Venezuela - Parçacık fizikçisi
Rumaitha Al Busaidi, Umman - Bilim insanı
Renita Holmes, ABD - Konut hakkı savunucusu
Bella Galhos, Doğu Timor - Siyasi aktivist
Sofia Kosacheva, Rusya - İtfaiyeci
America Ferrera, ABD - Oyuncu
Sumini, Endonezya - Orman Koruma Müdürü
Olena Rozvadovska, Ukrayna - Çocuk hakları savunucusu
Isabel Farías Meyer, Şili - Erken menopoz farkındalık aktivisti
Rina Gonoi, Japonya - Eski subay
Claudia Goldin, ABD - Nobel Ödüllü Ekonomist
Wanjira Mathai, Kenya - Çevre danışmanı
Bernadette Smith, Kanada - Kayıp yakınları hak savunucusu
Ulanda Mtamba, Malavi - Çocuk evliliğine karşı kampanya örgütleyicisi
Amina Al-Bish, Suriye - Gönüllü kurtarıcı
Jennifer Uchendu, Nijerya - Ruh sağlığı savunucusu
Nataša Kandić, Sırbistan - Avukat ve insan hakları savunucusu
Iryna Stavchuk, Ukrayna - İklim politikası danışmanı
Christiana Figueres, Kosta Rika - Diplomat ve iklim politikası müzakerecisi
Bayang, Çin - Belgeselci ve sürdürülebilirlik savunucusu
Sonia Kastner, ABD - Orman yangını tespiti için teknoloji girişimcisi
Gloria Steinem, ABD - Feminist lider
Michelle Obama, ABD - Avukat, yazar ve hak savunucusu
Gladys Kalema-Zikusoka, Uganda - Veteriner
Qiyun Woo, Singapur - Hikayeci
Trần Gấm, Vietnam - Biyogaz işletmesi sahibi
Basima Abdulrahman, Irak - Yeşil konut girişimcisi
Chila Kumari Burman, İngiltere - Sanatçı
Natalie Psaila, Malta - Tıp doktoru
Khine Hnin Wai, Myanmar - Oyuncu
Paramida, Almanya - DJ / müzik yapımcısı
Oksana Zabuzhko, Ukrayna - Yazar
Dayeon Lee, Güney Kore - Kpop4Planet kurucusu
Aziza Sbaity, Lübnan - Kısa mesafe koşucusu
Natalia Idrisova, Tacikistan - Yeşil enerji danışmanı
Daria Serenko, Rusya - Şair
Shamsa Araweelo, Somali / İngiltere - Kadın sünnetine' karşı hak savunucusu
Afroze-Numa, Pakistan - Çoban
Paulina Chiziane, Mozambik - Yazar
Desak Made Rita Kusuma Dewi, Endonezya - Sürat tırmanıcısı
Alicia Cahuiya, Ekvador - Yerli halkların hak savunucusu
Jannatul Ferdous, Bangladeş - Yanık kurbanları hak savunucusu
Carolina Díaz Pimentel, Peru - Gazeteci
Dia Mirza, Hindistan - Oyuncu
Clara Elizabeth Fragoso Ugarte, Meksika - TIR şoförü
Antinisca Cenci, İtalya - Sirk cambazı
Georgia Harrison, ABD - TV ünlüsü
Jetsunma Tenzin Palmo, Hindistan - Budist rahibe
Hosai Ahmadzai, Afganistan - Televizyon sunucusu
Andreza Delgado, Brezilya - Küratör ve kültür yöneticisi
Susanne Etti, Avustralya - Sürdürülebilir turizm uzmanı
Anne Grall, Fransa - Komedyen
Matcha Phorn-in, Tayland - Yerliler ve LGBTQ+ hakları savunucusu
Arati Kumar-Rao, Hindistan - Fotoğrafçı
Harmanpreet Kaur, Hindistan - Kriket oyuncusu
Lala Pasquinelli, Arjantin - Sanatçı - Ressam
Marijeta Mojasevic, Karadağ - Engelli hakları savunucusu
Shairbu Sagynbaeva, Kırgızistan - Hayat İçin adlı dikiş mağazasının kurucusu
Maryam Al-Khawaja, Bahreyn / Danimarka - İnsan hakları savunucusu
Justina Miles, ABD - İşitme engelli sanatçı
Zandile Ndhlovu, Güney Afrika - Serbest dalış eğitmeni
Yael Braudo-Bahat, İsrail - Avukat
Sophia Kianni, ABD - Öğrenci ve sosyal girişimci
Sarah Ott, ABD - Öğretmen
Jess Pepper, İngiltere - Climate Café (İklim Kafe) kurucusu
Louise Mabulo, Filipinler - Çiftçi ve girişimci
100 Kadın nasıl seçiliyor?
BBC 100 Kadın ekibi, kendi araştırmalarıyla, BBC'nin dil bölümlerinden ve BBC Media Action'dan gelen öneriler ışığında bir kısa liste hazırlıyor. Geçen 12 ayda büyük başarılar elde etmiş, yaşadıkları toplumlarda etki bırakan işler başarmış, ilham veren hikayeleri olan, dünya çapında haber olmuş ya da olmamış adayları değerlendirdi.
Ayrıca bu yılın teması olan iklim değişikliği ve bunun kadınlar ve kız çocuklar üzerindeki orantısız etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış isimler de aday listesine eklendi. Bunlar arasından 28 İklim Öncüsü ve başka çevre liderlerini seçti. Siyasi yelpazenin her yerinden ve toplumun her kesiminden seslerin temsil edilmesini istedik, fikir ayrılıklarına yol açan konular etrafında isimleri araştırıldı ve kendi değişimlerini yaratan kadınlar da aday gösterildi.
Nihai isimler seçilmeden önce listenin bölgesel temsili ve tarafsızlığı da ölçüldü. Tüm kadınların listede yer almaları konusunda onayı alındı.
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