Dursun Çiçek: ''15 TEmmuz hiç yaşanmayabilirdi''

O dönem Karargâh Evleri soruşturmasını yürütürken Zekeriya Öz’le yaşadığı “yetki” tartışmasının ardından tutuklanan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ise “Yasa değişikliğinin FETÖ tarafından talep edildiğine hiçbir şüphe yok” görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Çiçek, “İlker Paşa demek ki doğru yere parmak basmış. Bu açıklamayı destekleyen, etkisini büyüten herkes onlar için hedef. ‘Siyasi ayak’ alanına girişmesini istemiyorlar, çünkü orası zayıf noktaları. Oraya girildiği anda feryatlar içinde hukuk arayışını kesmeye çalışıyorlar” dedi.

Genelkurmay Harekat Başkanlığı’nda görevli olduğu sırada, 12 Haziran 2009’da, Taraf gazetesinde “İrticayla Mücadele Eylem Planı” hazırladığını iddia eden bir haber yayımlandığını, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin 26 Haziran’da kabul edilmesinin ardından, 30 Haziran’da tutuklandığını anımsatan Çiçek, şöyle konuştu: “Kumpas davaları daha önce tersine çevrilip bize kumpas kuran hakim ve savcılar içeri alınsaydı Türkiye 15 Temmuz’u yaşamazdı. Bu davalarla anayasaya aykırı olarak askeri yargı susturuldu, kumpas mağduru masum askerler FETÖ’nün etkili olduğu özel yetkili mahkemelere teslim edildi. ‘Ne istediler de vermedik’ demişlerdi ya, demek ki bu yasa değişikliği de bir siparişti.”

Üçok da Şubat 2009’da Taraf gazetesinin, “Karargâh Evleri soruşturmasının askeri savcılık tarafından yürütülmesi, Ergenekon soruşturmasının önündeki en büyük engeldir” görüşünü savunan haberler yaptığını anımsattı. 26 Haziran 2009’da, söz konusu değişiklik teklifinin TBMM’ye verildiğini belirten Üçok, “Bu değişiklik, kesinlikle bizim bu görev tartışmamız neticesinde Zekeriya Öz başta olmak üzere bugün FETÖ üyesi olmaktan aranan savcıların talebiyle yapılmıştır” dedi.

