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Düzce Yedigöller’de yol çöktü

Düzce Yedigöller’de yol çöktü
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Düzce Yedigöller yolu hafta sonunda yaşanan su taşkınlarının ardından zarar görmesi ve çökmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen su taşkınları sonrasında Yığılca üzerindeki Yedigöller yolu çöktü. Trafik, yolun zarar görmesi sebebiyle kapandı.

 AŞIRI YAĞIŞLARDAN DOLAYI YOL ÇÖKTÜ

Geçtiğimiz hafta sonu Düzce'nin Yığılca ilçesine rekor yağış düştü. Metrekareye 260 kilogram yağışın düştüğü Yığılca'da bazı yollarda heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlar sebebiyle Yedigöller Milli Parkı'na giden Mengen ve Yığılca yerleşimlerinden sağlanan yol çöktü. Yol trafiğe kapanırken, bölgede çalışmalar sürüyor. Yedigöller'e gidecek olan kişilerin Bolu güzergahını kullanılması önerildi.

Etiketler düzce yedigöller trafik
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