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Düzce'de bir deprem daha

Düzce'de bir deprem daha
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kayıtlara geçti.

AFAD'ın geçtiği verilere göre saat 12.00'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde 11.79 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kayıtlara geçti.

 

Etiketler deprem düzce gölyaka deprem meydana geldi
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