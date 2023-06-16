e-Devlet verileri çalındı mı? En yetkili kurumdan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, milyonlarca vatandaşın e-Devlet verilerinin çalındığı iddialarını yalanladı.

Geçen günlerde Türkiye'de ikamet eden 85 milyon yurttaşın verileri 'Sorgu Paneli' isimli bir internet sitesi tarafından ele geçirilmiş, olay kamuoyunda infial yaratmıştı. Söz konusu sitede, arama yapılarak yurttaşların anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasına dahi ulaşılabildiği ortaya çıkmıştı.



Olayın gerçekleşmesinin üzerinden 1 hafta geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, konuya ilişkin açıklama yaptı.

22 MİLYON DAHA AZ!

Son dönemde "85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına" ilişkin açıklama yapan Talay, halihazırda e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu bunun da iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Talay, e-Devlet'in yurttaşların kamu hizmetlerine ulaşmaları noktasında bir geçiş kapısı niteliğinde olduğunu söyledi. Talay, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Siteye (Sorgu Paneli) kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dijital dünyaya aktardığımız veriler kaybolmuyor. Geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlık olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilmiş veriler, değişik dönemde tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor.

"İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRUMA KULLANILABİLİR"

e-Devlet Kapısı'ndaki hesap ve profil bilgilerimiz olduğundan bahsettik. Bunların güvenliği için tıpkı bankacılık uygulamalarına girişte olduğu gibi iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini kullanabiliriz. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'na girişte iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirerek, kişisel hesaplarının güvenliğini sağlayabilirler. Vatandaşlarımızın da bu gibi konularda yalnızca resmi kurumlarca yapılmış açıklamaları takip etmesi ve kişisel verilerini işleme izni verdiği tarafları özenle seçmesi gerekiyor"

Siber tehditlerin sürekli sürdüğünü belirten Erkul, "Bu tehditlere karşı 7/24 ekibimiz sürekli sistemi izliyor. Türksat Bilişim, sunduğu hizmetlerde bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet yönetim standartlarına uygun olarak çalışmalarını yürütüyor" dedi.