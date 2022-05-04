E-Devlet'te ''hayat kurtaran'' uygulama! Tek tıkla dolandırıcılığın önüne geçin

E-Devlet'te ''Adıma şirket açılmasın'' hizmet ile dolandırıcılığa karşı önlem alınabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, kişiler MERSİS'te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı / yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebiliyor ve bu kısıtı kaldırabiliyor.

E-Devlet adıma şirket açılmasın hizmeti, birkaç adımda erişime açılabiliyor. Öncelikle aşağıdaki link aracılığıyla yapılacak olan girişin akabinde, "Yeni Başvuru" butonuna basılması gerekiyor. Ardından kısıtlama getirmek istediğiniz "ortak ya da yetkili" seçeneklerinden birisinin seçilmesiyle birlikte son adıma geçiliyor. Her ikisini işaretleyerek ticaret sicili işlemlerinde kimlik bilgilerinizin kullanılarak bir şirket veya işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmenizi engelleyebilirsiniz.

Son olarak;

"Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlatılan şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak ve yetkili olarak eklenmenizin engellenmesi amacıyla kimlik numaranız üzerine kısıt konulacaktır. Kimlik numaranız üzerine ortak ve yetkili olarak eklenilmesine yönelik kısıt konulduğunda, T.C. kimlik numaranız ile MERSİS üzerinden ortak ve yetkili olarak eklenmek istendiğinizde sistem uyarı vererek bu işlemi gerçekleştirmeyecektir." uyarısı göz önünde bulundurularak bilgilendirme yazısı kabul edilmelidir.

Son adımda ise "Başvurunuz başarı ile sonuçlanmıştır. Herhangi bir şirket ortağı / işletme sahibi ve herhangi bir şirkette / işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik olarak kimlik numaranız üzerine kısıt konulmuştur." ifadesi, işlemin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını gösterecektir.