  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eda Taşpınar sosyal medyayı salladı: Çırılçıplak poz

Eda Taşpınar sosyal medyayı salladı: Çırılçıplak poz

Eda Taşpınar sosyal medyayı salladı: Çırılçıplak poz

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile sürekli gündeme gelen Eda Taşpınar, son olarak, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notu ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyetik güzel, son olarak paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Deri koltuk üzerinde poz veren sosyetik isim paylaşımına ise, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düştü.

Etiketler eda taşpınar poz sosyal medya instagram
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nagehan Alçı'ya ne oldu ?
Meteoroloji 11 il için dolu alarmı verdi!
Krizi fırsata çevirdi... 16 yaşında, 1,7 milyon dolarlık gelir elde etti
Korona virüs aşısının yan etkileri için dikkat çeken açıklama: Yaşlılar şanslı grupta
Derin Talu pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Hâlâ 17 yaşında mısın?
Sedat Peker’den ortalığı karıştıracak yeni iddia
Türk Lirası'ndan büyük geri dönüş! Dolar, Euro ve altın bir anda çöktü
Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın!''
Turnuvadan çok onlar konuşulacak: İşte EURO 2020'nin yengeleri...
Korona virüsün sırrı bu 6 kişide mi? ABD peşlerine düştü