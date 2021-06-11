Eda Taşpınar sosyal medyayı salladı: Çırılçıplak poz

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile sürekli gündeme gelen Eda Taşpınar, son olarak, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notu ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyetik güzel, son olarak paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Deri koltuk üzerinde poz veren sosyetik isim paylaşımına ise, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düştü.