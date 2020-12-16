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  3. 16 Aralık 2020 10:01

Edebiyat dünyasından ''Türk edebiyatı'' mücadelesi

Edebiyat dünyasında son yıllarda gündeme getirilen 'Türkçe edebiyat' kavramsallaştırmasına karşı çıkan 50’yi aşkın edebiyat dergisi, yayınevi ve çeşitli kültür sanat platformları sosyal medyada 'Türk edebiyatı' hareketi başlattı.

Edebiyat dünyasından ''Türk edebiyatı'' mücadelesi
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Edebiyat dünyasında tartışmalara neden olan ‘Türkçe edebiyat’ kavramsallaştırmasına karşı çıkan birçok dergi, yayınevi ve kültür sanat platformu Twitter’da ‘Türk edebiyatı’ hareketi başlattı.

‘Türkçe edebiyat’ söylemine karşı ‘Türk edebiyatı’ yazılı afişlerle çıkarma yapan edebiyatçılar, birbirlerini ‘Siz ne diyorsunuz?’ sorusuyla etiketleyerek yayınladıkları afişlerde ‘Türkçe roman’, ‘Türkçe Şiir’, ‘Türkçe Öykü’ kavramlarına karşı ‘Türk romanı’, ‘Türk şiiri’, ‘Türk öyküsü’ dedi.  

Harekete Türk Edebiyatı, Türk Düşünce Dergisi, Agah Kültür, Edebice, Çelebi, Bozkır, Onuncu Köy, Rengahenk, Demlik Mecmua, Söğüt, Ayarsız, Yeni Ufuk, Terakki Mecmua, Hür ve Müstakil, Porsuk Kültür, Balta, Milli Mecmua, Poetika Yayınları, Ötüken Neşriyat,  Tün Kitap, Doğu Kütüphanesi Yayınları, Mavi Gök Yayınları, TDAV Yayınları gibi onlarca dergi, yayınevi ve kültür sanat platformu katıldı. 

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