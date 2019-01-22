Meteoroloji yarın için uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Meteoroloji yarın için uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
MHP'yi yasa boğan haber ! Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti
MHP'yi yasa boğan haber ! Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti
Milyonlarca kiracıya müjde ! Resmi Gazete'de yayınlandı...
Milyonlarca kiracıya müjde ! Resmi Gazete'de yayınlandı...
Kulağınız çınlıyorsa dikkat ! Uzmanlardan korkutan uyarı
Kulağınız çınlıyorsa dikkat ! Uzmanlardan korkutan uyarı
HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu
HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu
Cristiano Ronaldo’ya hapis ve para cezası
Cristiano Ronaldo’ya hapis ve para cezası
İşte ülke ülke emeklilik yaşları ! Türkiye kaçıncı sırada ?
İşte ülke ülke emeklilik yaşları ! Türkiye kaçıncı sırada ?
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ocak 2019 14:32

Edirne Belediyesi'nde zimmet ve usulsüzlük soruşturması

Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Edirne Belediyesi'nde zimmet ve usulsüzlük soruşturması
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.

Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.     

Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.     

Soruşturmanın yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hizmet alımı olarak görev yapan belediye çalışanı N.B'nin ifadeleri doğrultusunda başladığı öğrenildi.     

AA

usulsüzlük , zimmet , soruşturma , edirne belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM