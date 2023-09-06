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Efsanevi Van Gölü Canavarı geri döndü

Efsanevi Van Gölü Canavarı geri döndü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde piknikçiler tarafından kaydedilen görüntüler ''Van Gölü Canavarı'' efsanesini yeniden gündeme getirdi.

Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü mevkisinde Van Gölü’nde hızla hareket eden canlı, pikniğe giden ailenin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişiler, sırtının tırtıklı olduğunu ve çok hızlı hareket ettiğini belirttikleri canlının, 'Van Gölü Canavarı' olduğunu öne sürdü.

Efsanevi Van Gölü Canavarı geri döndü - Resim : 1

İHA

Etiketler bitlis tatvan van gölü canavarı
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