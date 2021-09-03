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Ege yine peş peşe depremlerle sarsıldı

Ege yine peş peşe depremlerle sarsıldı

Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 00:12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2'lik depremin ardından iki artçı sarsıntı daha oldu.

AFAD’ın verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında bir deprem meydana geldi. Yerin 8.92 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi’ine göre, saat 00:12’de olan ilk depremin ardından saat 00:15’te yerin 6.9 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde, saat 00:21’de yerin 6.7 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde sarsıntılar daha meydana geldi.

Etiketler deprem datça açıkları datça muğla deprem oldu
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