Eğitim masrafları yurttaşı çıldırttı !

Yaz tatilinin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken öğrenciler heyecanla okulların açılacağı tarihi bekliyor. 2019-2020 eğitim yılı, ilk ve ortaöğretim de 9 Eylül 2019'da başlayacak. Yeni eğitim yılı öncesinde veliler, öğrenciler için alışverişe başladı. Her ne kadar Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından %15,1 olarak açıklansa da, çarşı pazarın gerçeği çok farklı.

İstanbul Beşiktaş’ta okul kıyafetleri alan bir yurttaş, adeta çıldırdı. Hattat Tahsin Sokak’ta kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen veli, “5 liralık tişörtleri 50 tl’ye satıyorlar, yeter uyumayın” diyerek feryat etti. Uzun süre sokakta kalan yurttaş, daha sonra gözden kayboldu.