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  3. 13 Kasım 2020 11:53

Eğitimde ara tatil bugün başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim şeklinde devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle ara tatile giriyor.

Eğitimde ara tatil bugün başlıyor
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Ara tatil ile ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." dedi.

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