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EGM duyurdu: 21.526 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

EGM duyurdu: 21.526 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin, 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915), 2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.

Etiketler egm atama yer değiştirme
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