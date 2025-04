Ehliyet affı çıkacak mı? Bakan Yerlikaya el konulan sürücü belgesi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyetine el konulan sürücüler için af konusunun gündemde olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Nisan tarihi itibariyle ehliyetine el konulan sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, ''sürücü affı'' konusunun gündemde olmadığinı vurguladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok 19 Nisan 2025 itibari ile “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısı 689 bin 946.

Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

Çünkü; 499 bin 88 sürücünün ehliyeti,

Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,

Alkol ölçüm testini reddettikleri için;



28 bin 461 sürücünün ehliyeti,

1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,

1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,

3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,

Drift yaptıkları ve

Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;



162 bin 397 sürücünün belgesi ise;

Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.



Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da:



Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.



Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak.



Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir.



Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir.



Ve bu yüzden, Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız."