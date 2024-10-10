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Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri başladı

Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet' anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını belirten Bakan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade etti. Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte hanelere toplam 99,6 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının söyledi. Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

DHA

Etiketler Aile Destek Programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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