Ekonomistler ''TÜİK enflasyonu''nuna inanmadı

Tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos’ta % 0.86 artarken yıllık bazda % 15.01’e geriledi.

Bloomberg HT’nin anketine göre TÜFE’nin aylık % 1.3, yıllık % 15.5 olması bekleniyordu.

"ÇOK TUHAF"

Ağustos enflasyonunu Twitter hesabından değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi’ndeki ağustos ayı artışına dikkat çekti. Eğilmez, “İTO Ücretliler Geçinme Endeksi’nin %2,53 arttığı ağustos ayında TÜFE’nin %0,86 artması oldukça tuhaf” yorumunu yaptı.

"BU İŞTE BİR GARİPLİK VAR"

Prof. Dr. Burak Arzova ise ağustos ayı enflasyon beklenti anketlerine dikkat çekti. Foreks’in anketinde beklentinin aylık %1,34 olduğunu hatırlatan Arzova, “Bu işte bir gariplik var. Bu kadar önemli kurum ve ekonomist TÜİK enflasyonunun yakınına bile ulaşamamış. Çok garip” diye yazdı.

Arzova’nın yorumuna Twitter’dan destek veren ekonomist İBrahim Kahveci ise “Bir TÜİK mucizesi. Kağıt üzerinde zam yok” dedi.

"ENFLASYON DÜŞTÜ, FİYATLAR ARTTI"

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise TÜİK enflasyonunda gördüğü tutarsızlığı bir cümleyle ifade etti. Ulusoy, “Enflasyon düştü, fiyatlar arttı” dedi.