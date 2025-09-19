  1. Anasayfa
  3. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı!

Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ''ahmak'' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 14 Aralık 2022 tarihinde karar verildi. Kararda, İmamoğlu'nun hakaret suçunu işlediğine hükmedilerek 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Dosyayı istinafa taşıyan İmamoğlu, cezaya itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, bugün kararını açıkladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nin kararında, Yapılan yargılama sonunda toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde aşağıda belirtilen husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, itiraz başvurusunun esastan reddedilmesine karar verildi. 

 

KARAR TEMYİZE GİDECEK

Sözcü'ye konuşan Avukat Kemal Polat, ''Karar bize henüz tebliğ edilmedi. Ancak Yargıtay yolu açık henüz kesinleşen bir siyasi yasak yok. Biz kararı temyiz edeceğiz.'' dedi.

