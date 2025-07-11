Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü davası ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı dava, Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için 24 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldı. Yeni kararname nedeniyle duruşmanın hakim ve savcısı değişti. Beyanda bulunan İç İşleri Başkanlığı avukatı, İmamoğlu hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirtti.

"5 CELSEDİR MÜTALAA SUNULMADI"

Savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ise, "Bu duruşma müvekkilim İmamoğlu'nun mağduriyetine neden olmaktadır. Dosya, gerçeğe aykırı bir olay iddia edilerek bir iddianame düzenlenmiştir. Bu davanın devam etmesi hukuken mümkün değildir. 5 celsedir mütalaa sunulmadı. Davada tamamlanması gereken eksik bir husus kalmamıştır. Bu davada savcılık makamı, masumiyet karinesini, şahitlik ilkesini ihlal etmiştir. Derhal beraatini talep ediyoruz. Konuşsak olmuyor sussak gönül razı değilö dedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı dosyanın aslının beklenmesini talep etti. Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatı, "Bize göre beklenmesine gerek yoktur daha ne kadar beklenecektir" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşma savcının değişmesi nedeniyle iddia makamına esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

'ADALET ARAMAYA GELDİK'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve artık sayısını unuttuğumuz davalardan biri için Büyükçekmece Adliyesi’ne adalet aramaya geldik. Aslında kalmayan adaleti aramaya geldiğimizi söylemek daha doğru olur. Çünkü Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan bu davının özeti, bir dava nasıl görülmemelidir şeklinde tüm dillere çevrilerek tüm dünyada hukuk fakültelerinde okutulması gereken bir durum almıştır. Ekrem İmamoğlu seçilmiş belediye başkanıyken tutuklanmıştır. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır ve önü bu davalarla kesilmeye çalışılmaktadır. Bu dava üzerinden özetlemeye gayret edeyim; Ekrem Başkan 2014’te Beylikdüzü Beediye Başkanı seçildi ve bu görevi 2019’da Büyükşehir belediye başkanı olana kadar sürdürdü. Eğer Belediye Başkanı olmasaydı ya da Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı, başkanın 2014’te yaptığı ihaleleri kimse incelemezdi. Döndüler 2014’te yapılmış 250 bin TL’lik kültür işleri ihalesinde bir sorun olduğuna ilişkin süreç başlattılar. Danıştay 2020 yılında soruşturma izni vermeyerek süreci bitirdi. Bugün, karşımızda geçici bir hakim var ve başka bir savcı var ve bize hala diyorlar ki gölge dosya üzerinden mütalaa vermek mümkün değildir. Dolayısıyla dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dönmesini bekliyoruz. Savcıyı mütalaa vermediği için Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet ediyoruz" dedi.

DHA