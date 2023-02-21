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Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
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21 Şubat tarihinde meydana gelen Ekşi Sözlük'e erişim sorunu sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildiği belirtildi.

Ekşi Sözlük'te deprem bölgesine dair paylaşımlar bugün gündem olmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. 

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN AÇILMIYOR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirildi. 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

 EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK?
Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 21 Şubat 2023 tarihinde getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir bilgi bulunmamakla beraber Ekşi Sözlük yaptığı açıklamada, "merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." dedi.

Etiketler erişim erişim sorunu ekşisözlük
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