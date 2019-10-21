Emine Bulut cinayeti davasında flaş karar !

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emine Bulut'un (38) 18 Ağustos'ta, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralandığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Emine Bulut'un öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 Eylül 2019 tarih ve 2019/7602 sayılı iddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine, TCK'nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAKSIZ TAHRİK VE DİĞER TAKDİRİ İNDİRİM SEBEPLERİNİN UYGULANMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

"Sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.10.2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK'nin 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı görülmüştür."

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMASI GEREKİYOR"

Sanığın, iddianamede geçtiği üzere TCK'nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiği belirtilen açıklamada, anılan kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da istinaf edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine duyurulduğu kaydedildi.