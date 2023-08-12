Emine Erdoğan: ''Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin deniz kaplumbağaları için alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından deniz kaplumbağalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek. Kaplumbağaları koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olan Türkiye, ne mutlu ki, alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ediyor. Dünya ortak evimiz. Bu bilinçle, el birliği ile kaplumbağaların yaşam alanlarını temiz tutalım. Zira dünyanın en eski şahitleri olan bu tür, deniz ve kıyı ekosistemi için büyük role sahip." ifadelerini kullandı.
Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek. 🐢— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 11, 2023
Kaplumbağaları koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olan Türkiye, ne mutlu ki, alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ediyor. #DünyaOrtakEvimiz. Bu bilinçle, el birliği ile kaplumbağaların yaşam alanlarını temiz… https://t.co/VQnfo6QzU4
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol