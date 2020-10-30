Emine Erdoğan’ın çantasını böyle savundu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarına boykut çağrısının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da saray bahçesinde yaksın” açıklamasıyla başlayan “çanta” tartışmasına ilişkin yazdı.

Fırat, Emine Erdoğan’ın çantalara para harcamadığını iddia ederek, “Özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan’ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çantalara büyük para vermediğini savunan Hande Fırat, “Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.

Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar.” ifadelerini kullandı.

Fırat’ın bugün yayımlanan “Son Bayramı” başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“FRANSIZ Charlie Hebdo dergisinin rezil karikatürü konusunda iktidar ve muhalefet tek ses birlikte tepki verdi. Fransız mallarını boykot konusunda ise tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandı. Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok” yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından, özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan’ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor. Bana aktarılan bilgiler ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor.

Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.

Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar.”

NE OLMUŞTU?

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’da yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürlerinin Emmanuel Macron tarafından kamu binalarının duvarlarına yansıtılması üzerine Erdoğan, Fransız mallarının boykot edilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Bu çağrı üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım’ın çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın, ‘Protesto ediyorum’ desin” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti, sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Senin siyasetle alakan yok, sende o yürek varsa benimle ilgili konuş biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Ha yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok, yanınızda beyaz Türkler çok onların yakacak çantaları da vardır o ayrı bir konu. Airbus’ları satmamızı istiyorsun, ya onunla bunun ne alakası var birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa’nın da değil zavallı bunun ortakları arasında İngiliz’i var Alman’ı var bundan bile senin haberin yok ya bu kadar zavallısın sen ya” şeklinde cevap verdi.