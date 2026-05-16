  3. Emtia uzmanı Zafer Ergezen'den altın ve gümüşte yeni tahminler

Altın piyasasında dengeler değişiyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın ve gümüşte yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcıları uyardı.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları savaş açıklamaları ve enflasyon verileriyle sarsılıyor. Emtia uzmanı Zafer Ergezen, ons altının belirli şartlar altında 5.000 – 5.200 dolar bandına kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Savaş açıklamaları piyasayı vurdu

Haftaya pozitif başlayan piyasalar, jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla yön değiştirdi. Uzman Zafer Ergezen, ABD ve İran eksenli savaş açıklamalarının emtia fiyatlarında ciddi satışlara yol açtığını belirtti. Özellikle kıymetli metallerin beklenmedik açıklamalara karşı aşırı hassas hale geldiğini vurgulayan Ergezen, bu durumun yatırımcı psikolojisini hızla bozduğunu ifade etti.

Altında 5.000 Dolar hangi şartta mümkün?

Yatırımcıların merakla beklediği "Altın 5.000 doları görür mü?" sorusuna yanıt veren Ergezen, olası bir "barış masası" kurulması durumunda fiyatlarda çok güçlü bir tepki alımı bekliyor. Kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması halinde ons altının 5.000 – 5.200 dolar seviyelerine doğru hızla tırmanabileceği öngörülüyor. Ancak güçlü dolar endeksinin (99 seviyesi üzeri) bu yükselişi baskılayabileceği de unutulmamalıdır.

Takip edilmesi gereken kritik seviyeler

Teknik analizde altının önümüzdeki hafta 4.520 ile 4.650 dolar arasına sıkışması bekleniyor. Ergezen’e göre 4.520 dolar seviyesi en kritik destek noktası; bu seviyenin altına sarkılması durumunda fiyatların 4.400 dolara kadar gerileme riski bulunuyor. Gümüş tarafında ise enflasyon endişeleriyle daha sert satışlar görülürken, 70-72 dolar bandı ana destek bölgesi olarak takip ediliyor.

 

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

Etiketler altın fiyatları ons altın zafer ergezen emtia piyasası gümüş fiyatları altın tahmini ekonomi dolar endeksi Yatırım
