Yoğun bakıma alınmıştı: Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınan 77 yaşındaki usta oyuncunun tedavi süreci devam ederken, hastane yönetiminden sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada, "Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım şartlarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

