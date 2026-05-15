Kadir İnanır'dan kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, dün gece evinde aniden rahatsızlanması üzerine Fulya Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil müdahalesi yapılan 77 yaşındaki sanatçı, tetkiklerin ardından akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Zatürre teşhisi konuldu

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hastanede yapılan detaylı kontrollerin ardından usta aktöre zatürre (akciğer enfeksiyonu) teşhisi konuldu. İnanır'ın sağlık durumunun genel olarak iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Doktorlar, yakın takip amacıyla sanatçıyı iki gün daha yoğun bakımda tutarak normal odaya almayı planlıyor.

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kural, "Kadir maalesef üşütmüş ve ciğerlerinde enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları her saniye takip edebilmek adına yoğun bakıma aldı. İki güne normal odaya çıkarılacak" dedi.

"Sigarayı bıraktıramadık"

Açıklamasının devamında usta oyuncunun sigara alışkanlığına dikkat çeken Jülide Kural, bu durumun hastalığı tetiklediğini belirtti. Kural, "Maalesef sigarayı bir türlü bıraktıramadık. Son dönemde tüketimi biraz daha çoğaltmıştı. İnşallah bu süreç bir vesile olur ve tamamen bırakır" ifadelerini kullandı.

Daha önce de yoğun bakıma alınmıştı

Daha önce de ciddi sağlık sorunları yaşayan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış ve ameliyat edilmişti. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavisi devam eden usta sanatçının bu son rahatsızlığı sevenlerini derinden üzdü.

