Sağlık sorunlarıyla boğuşan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Geçirdiği sağlık sorunlarının ardından uzun süredir tedavi gören Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, bir süredir devam eden sağlık sorunları ve ardından gelen uzun tedavi süreciyle gündeme geliyordu. Mart ayında geçirdiği inme ve sonrasında temmuz ayında yaşadığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle zorlu bir dönem geçiren 76 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve tedavisine devam edilen Kadir İnanır'a, sanatçı Coşkun Sabah bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Sabah'a doktor Erkan Kaya da eşlik etti.

Coşkun Sabah, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle"

