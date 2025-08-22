En çok takip edilen yabancı ligler Tivibu Spor ekranlarında

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, yeni sezona dopdolu içeriklerle merhaba diyor. Avrupa’nın sevilen futbol liglerini izleyicilerle buluşturan Tivibu Spor, Hollanda ve Portekiz liglerinden sonra İtalya ve Almanya’nın öne çıkan karşılaşmalarını futbolseverlerin beğenisine sunuyor. Tivibu Süper ve Tivibu Spor paketine sahip kullanıcılar Tivibu Spor kanalları üzerinden sezon boyunca bu heyecana ortak oluyor.

Yeni sezonda Avrupa’nın sevilen ligleri Tivibu Spor ve Tivibu’da yer alan spor kanallarında izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca İspanya’nın öne çıkan ligi La Liga da S Sport üzerinden Tivibu’da izlenebilecek. Yeni sezon bu hafta sonu başlıyor “Portekiz Süper Ligi- Liga Portugal”, “Hollanda 1. Futbol Ligi- Eredivisie”, “Almanya – Bundesliga” ve “İtalya – Serie A” 2025-2026 sezonu boyunca Tivibu Spor’da naklen yayınlanacak. Seria A tarafında 23 Ağustos saat 21.45’te Milan – Cremonese, 24 Ağustos saat 21.45’te Juventus - Parma ve 25 Ağustos saat 21.45’te ise Inter – Torino karşılaşmaları futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Bundesliga tarafında başlangıç maçı Bayern Münih – Leipzig 22 Ağustos saat 21.30’da, Dortmund – Union Berlin karşılaşması ise 31 Ağustos 18.30’da ekrana gelecek.