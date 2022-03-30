  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Enflasyon gerçeğini MetroPOLL'ün anketi ortaya çıkardı

Enflasyon gerçeğini MetroPOLL'ün anketi ortaya çıkardı

Enflasyon gerçeğini MetroPOLL'ün anketi ortaya çıkardı

Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyurduğu katma değer vergisi (KDV) indirimleriyle ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre, seçmenlerin yüzde 82,1'i KDV indiriminin temel gıda ürünleri fiyatlarına yansımadığını belirtti.

Sencar'ın Twitter hesabından paylaştığı sonuçlara göre, "Elektrik faturalarında KDV'nin indirilmesi size nasıl yansıdı?" sorusuna, yüzde 47.3 "hiç etkilemedi", yüzde 30.8 "faturalar daha da yükseldi", yüzde 12.3 "rahatlattı" ve yüzde 9.6 "haberim yok/duymadım" yanıtını verdi. 

 KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 36.8, CHP'de yüzde 49.1, İYİ Parti'de yüzde 45.4, HDP'de yüzde 55.1, MHP'de 56.1, Saadet Partisi'nde 36.8, DEVA Partisi'nde yüzde 60 oldu.

"Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimi sizce fiyatlara yansıdı mı?" sorusu yönetilen katılımcılardan yüzde 82.1'i "hayır bir değişiklik olmadı", yüzde 10.5'i "evet fiyatlar düştü" ve yüzde 7.4'ü "indirimden haberim olmadı" seçeneğini tercih etti.

Temel gıda ürünlerdeki vergi indiriminin fiyatlara yansımadığını belirtenlerin oranı AK Parti'de yüzde 74.1, CHP'de yüzde 92, İYİ Parti'de yüzde 73.3, HDP'de yüzde 85.3, MHP'de 84.8, Saadet Partisi'nde 63.2, DEVA Partisi'nde yüzde 96.6 olarak ölçüldü. 

Saadet Partisi seçmeninde "evet fiyatlar düştü" diyenlerin oranı ise yüzde sıfır çıktı. Yüzde 63.2 fiyatlarda değişiklik olmadığını söylerken, yüzde 38.8 indirimden haberdar olmadığını ifade etti.

 metropoll araştırma enflasyon anketi sonuçları

 

Etiketler son anket metropoll anket sonucu enflasyon gıda fiyatları fiyatlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yazlıkları çıkarın! Hava bir anda ısınacak!
Dubai'de aşk tazeleyen Ebru Şallı'nın çöl pozları nefes kesti
Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi ?
Hande Erçel mini eteğiyle kamera karşısında: Fiyatı dudak uçuklattı
Bu haberi okumadan araba almayın! Toyota fiyatlarını dibe çekti: İşte indirimli otomobil fiyatları
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın o sözleri ortaya çıktı: Türkan Şoray...
İstanbul'da 'tebliğciler'' Ramazan mesaisine başladı
Sürpriz tercihler: Türkiye-İtalya maçında 11'ler belli oldu
Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası merak eden soru yanıt buldu
Bergen filminden yeni rekor: G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı