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Enflasyon rakamları sonrası dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon rakamları sonrası dolar, Euro ve altında son durum
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Bugün açıklanan olan Şubat ayı enflasyon verileri sonrasında hem dövizin, hem değerli metallerin, hem de kripto para piyasalarının seyri belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat 2025 TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21, aylık ise %2,12 oranında artış gösterdi.

 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21 arttı, aylık %2,12 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,55 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21, aylık ise %2,12 oranında artış gösterdi.

ENAG ve İTO enflasyonları

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Şubat ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %3,37, yıllık bazda ise %79,51 oranında arttı.

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verileri için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise cumartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İTO, İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 45,35 artış gösterdiğini açıklamıştı.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirvedeki seyri tüm hızıyla sürüyor.

Kripto paralarda ise ABD Başkanı Donald Trump rüzgarları esiyor.

Yeni yıla rekor üstüne rekor kırarak giren altın fiyatlarında sakin bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın "stratejik kripto rezervi" hakkında yaptığı açıklamalar kripto para piyasalarında yükselişin fitilini ateşledi.

Başkanlık kararnamesi kapsamında oluşturulacak stratejik rezervin XRP, SOL ve ADA gibi kripto varlıklarını da kapsayacağını açıklayan Trump, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamaları sonrasında kripto para piyasasında gözle görülür bir yükseliş var.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 36,52 TL'den başlayan Dolar 36,49 TL'den,

38,08 TL'den başlayan Euro 38,01 TL'den,

46,08 TL'den başlayan Sterlin ise 46 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,51 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,99 TL'ydi.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 863 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 864 Dolar'dan,

3 bin 366 TL'den başlayan gram altın 3 bin 364 TL'den,

5 bin 526 TL'den başlayan çeyrek altın 5 bin 521 TL'den,

22 bin 737 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 22 bin 733 TL'den,

36,72 TL'den başlayan Gümüş ise 36,71 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında,

Güne 93 bin 162 Dolar'dan başlayan Bitcoin 92 bin 48  Dolar'dan,

2 bin 447 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 378 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,90 Dolar'dan işle görüyor. 

 

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