Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Şubat 2025 enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Mart 2025 kira zammında tavan zam oranı belli oldu. İşte örnek tutarlar üzerinden Mart 2025 kira zammı hesaplamaları...

Haber3com / Serhan Işılay

Konut kiraları zamlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesinin ardından yeni yılın ikinci kira zam oranı olan Mart 2025 kira zamlarını belirleyecek olan Şubat 2025 tüketici enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Mart ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Mart 2025 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Mart 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Kira zammı hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli 10.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 53,83 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.383 TL

Zamlı kira bedeli: 15.383 TL

Mevcut kira bedeli 15.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 53,83 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 8.074,50 TL

Zamlı kira bedeli: 23.074,50 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 53,83 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 10.766 TL

Zamlı kira bedeli: 30.766 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 53,83 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 16.149 TL

Zamlı kira bedeli: 46.149 TL

Kira geliri olanlar için beyanname dönemi başladı

Öte yandan 2024 takvim yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin vergilendirilmesine yönelik olarak milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren kira gelir beyannamelerinde süreç başladı.

2025 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası ne kadar ?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2025 yılı için 33 bin TL'den 47 bin TL'ye yükseltilmişti. Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 47 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Bununla birlikte 47 bin liranın üstünde gelir elde edilmişse 47 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek. Kiracı olanların ayrıca kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar ise vergiden düşülebiliyor.

Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçti. Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak.

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerne geçecek.

Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

Elden kira ödemeyin!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.