Şubat 2025 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Şubat 2025 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte TÜİK'e göre Şubat 2025 ÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21 arttı, aylık %2,12 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Şubat 2025

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Şubat 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %24,76 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,24 artış, imalatta %24,76 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %23,95 artış ve su temininde %57,58 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,16 artış, dayanıklı tüketim mallarında %34,52 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,52 artış, enerjide %19,18 artış ve sermaye mallarında %24,16 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %2,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,16 artış, imalatta %2,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,34 azalış ve su temininde %2,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,41 artış, enerjide %0,98 artış ve sermaye mallarında %2,04 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2025