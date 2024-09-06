Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuşan Dilan Polat, ''Sürpriz oldu. Çünkü, savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim'' dedi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları, duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Heyet, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Emekli maaşlarına kısıtlama getirilen bazı sanıklar hakkındaki bu kararın kaldırılmasına hükmeden heyet, mal varlığı üzerine tedbir konulan tüm sanıklar hakkındaki kararın ise devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz 19 sanık hakkındaki "belirlenen yerlere başvuru" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, sanıklar hakkında "2013 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti.

Duruşma, 19 Aralık'a ertelendi.

Öte yandan, duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.

DİLAN POLAT'IN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Haberi alan Dilan Polat sevinç çığlıkları attı. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.

Ayrıca Dilan Polat, kızı Milda'yı arayarak, "Şaka yapmıyorum. Seni almaya geliyoruz. Çorlu'ya gidiyoruz. Baban tahliye oldu kızım, kavuşuyoruz." dedi.

DİLAN POLAT CEZAEVİNE GELDİ

Tahliyelerin ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ve yakınlarıyla İstanbul'dan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ın tutuklu olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi.

'BEKLEMİYORDUM, ÇOK ÜZGÜNDÜM'

Dilan Polat, daha önce 2 kez ziyaret ettiği eşi Engin Polat'ı bu kez cezaevinden almaya geldi. Otomobilinden gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar veren Dilan Polat, "Çok dua ettim. Beklemiyordum, çok üzgündüm, yani çok, çok, çok mutluyum. Ailemiz tekrardan bir araya gelecek, çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karar sizin için sürpriz oldu mu?" sorusuna Dilan Polat, "Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim" yanıtını verdi. Görüşmelerinde eşi Engin Polat'a hep moral verdiğini söyleyen Polat, "İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani çok fazla iftira atıldı, çok fazla lekelendi" dedi.

Gazetecilerin, "Bu süreçte sizi yalnız bırakan çok fazla dostlarınız, arkadaşlarınız oldu mu?" sorusu üzerine Dilan Polat, "Hiç önemli değil, hepsinin canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım, bize yeter. Gerisi benim için önemli değil" cevabını verdi.

'PAYLAŞIM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım sorulan Polat, "Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah" dedi.

Polat, mahkemenin mal varlığına ilişkin tedbir kararına yönelik soruya ise "Hiç önemli değil, hiç önemli değil" karşılığını verdi. Dilan Polat ve beraberindekiler, cezaevi önünde Engin Polat'ı cezaevinden çıkışını beklemeyi sürdürüyor. Bu sırada cezaevinin önündeki bazı kişilerin Dilan Polat ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz duruşmanın ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Horoz, “Müvekkillerimin bir kısmı 10 aydır tutukluydu. Dosya içerisinde kalan 4 tutuklu sanık vardı. Bugün bir tahliye kararı verildi, beklediğimiz bir karardı. Müvekkillere yönelik üzerine atılı suçlar yönünden dosya içerisinde herhangi bir somut delil mevcut değildi. Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için çok açıklama yapamamıştık. Tüm avukat arkadaşlarım emek vererek savunmalarını yaptılar. Mevcut Masak raporu da zaten söz konusu müvekkillere yönelik olarak örgütsel bir faaliyetin olmadığını, yasadışı bahise yönelik herhangi bir tespit bulunmadığını, kara paraya ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığını, tamamen aile şirketlerinin gerçek ticari faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerle işletmeleri çalıştırdıklarını tespit etmiş durumda. Dosya üzerinde yer alan 11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporu dosyanın aslında hangi noktada olduğunu ortaya koydu ve müvekkiller yönünden tahliye kararı beklediğimiz bir şeydi. Bugün de tahliyelerimizin tamamını almış bulunmaktayız şu an dosya içerisinde herhangi bir tutuklu sanık olmadığı gibi diğer sanıklar yönünden, daha önce tahliye olan sanıklar yönünden de imza yükümlülükleri de kaldırılmış durumda. Gün içinde tahliye olmalarını bekliyoruz” dedi.



Horoz, “Dosyada çok ciddi bir emekle çalışıldı iki aydır gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra tek tek 27 klasörün her sayfasını inceledik ve müvekiller yönünden tek bir komut delil olmadığı ortadadır. Aksine lehe olan tüm delilleri sunduk. Delillerimiz tamamen devlet arşivlerinden çıkartılan evraklardır dolayısıyla aksi ispatı mümkün değildir. Mal varlıklarının geri verilmesi için bir ara karar oluşturuldu, talepte bulunmuştuk ancak şu aşamada yargılama süreci devam edecek ilerleyen süreçte muhakkak yargı değerlendirilecektir.



10 ay çok uzun bir süreçti, çok zorlu bir süreç geçirdiler. Somut bir veri olmadan herkes bilgi sahibi olmadan çok fazla konuştu. Maalesef bu süreç içerisinde çok fazla masumiyet karinesi yok sayıldı. Şüphe üzerinden varsayımlarla çok fazla haber yapıldı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaşadıkları şey normal bir yargı süreci olmadı ama adalete olan güvenimiz tamdı, biz bekliyorduk” diye konuştu.

40'AR YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

AA/DHA/İHA