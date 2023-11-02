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Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı

Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı
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Dilan ve Engin Polat’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dilan-Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi de vardı.

Ancak Polat'ın anneannesi sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi. 

1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden birinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başladığı, Dilan ve Engin Polat’ın ise en son ifade vereceği öğrenildi. 

 

Etiketler dilan polatt engin polat anneanne gözaltı serbest tutuklama karar
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