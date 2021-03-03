Enis Berberoğlu'nun fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda
Enis Berberoğlu ile birlikte 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis Başkanlığı'na getirildi.
Enis Berberoğlu ile birlikte 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis Başkanlığına sunuldu.
Fezlekesi gönderilen milletvekilleri; "Enis Berberoğlu, Fatma Kurtulan, Feleknas Uca, İmam Taşçıer, Murat Çepni, Lütfi Kaşıkçı, Mehmet Yavuz Demir, Salihe Aydeniz"
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