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Enis Berberoğlu'nun fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda

Enis Berberoğlu'nun fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda

Enis Berberoğlu ile birlikte 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis Başkanlığı'na getirildi.

Enis Berberoğlu ile birlikte 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis Başkanlığına sunuldu.  

Fezlekesi gönderilen milletvekilleri; "Enis Berberoğlu, Fatma Kurtulan, Feleknas Uca, İmam Taşçıer, Murat Çepni, Lütfi Kaşıkçı, Mehmet Yavuz Demir, Salihe Aydeniz"

Etiketler Enis Berberoğlu fezleke meclis
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