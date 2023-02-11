Enkaz altından ''4 kişiyiz susuzluktan öleceğiz'' sesleri yükseldi

Adıyaman'da enkaz altından gelen "bizi kurtarın, 4 kişiyiz susuzluktan öleceğiz" sesleri asrın faciasının 6'ncı gününde umutların tükenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'yi derin yasa boğan deprem gelişmelerin ardından kurtarm açalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'nin seferber ve birlik olduğu bu zamanda ümitler tükenmiyor.

Depremin ağır etkisi sürerken, kurtarma çalışmaları da bazı noktalarda devam ediyor.

Sputnik'in haberine göre, Adıyaman’da enkaz altından sesleri duyulan ve arama kurtarma ekiplerine “Bizi kurtarın, 4 kişiyiz susuzluktan öleceğiz” diye seslenen vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.