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Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma

Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşanan deprem afetiyle ilgili olarak bir televizyon programında Merdan Yanardağ ve sosyal medyada yayınlanan videosunda Enver Aysever'in sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığını duyuruldu. 

DHA

Etiketler merdan yanardağ enver aysever soruşturma gazeteci
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