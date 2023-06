Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Yeni kabine ilk toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Erdoğan, kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü tanıttığı kabine üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. 4 buçuk saat süren yeni dönemin ilk kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"10 Mart'ta imzaladığımız cumhurbaşkanı kararıyla başlayan seçim sürecini tamamladık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz iradesine sahip çıktı. Gerek Meclis'te, gerekse cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz başarıyla son 21 yılda 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.

'85 MİLYONUN HER BİR FERDİ KAZANMIŞTIR'

28 Mayıs tarihi itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten her bir insanımıza müteşekkiriz. Şahsımıza olan teveccühlerini gösteren 28 milyon kardeşimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.

'SEÇİMLER GELİR GEÇER'

Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, terör baronları dışında, birliğimize, hedeflerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele milletimizin, ülkemizin birliği, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir.

Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte önümüze bakabiliyorsak millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez. Son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik. Neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Her seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş bir milletiz. Türkiye Yüzyılını da omuz omuza vererek hep beraber inşa edeceğiz.

'TÖRENİMİZE İŞTİRAK EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

YSK'nın kesin sonuçlarını açıklaması akabinde 3 Haziran tarihinde Meclis'te mazbatamızı alıp yemin ettik. Ardından da Külliye'de 5 bini aşkın misafirin iştiraki ile göreve başlama törenimizi yaptık. Törenimize özellikle yurt dışından katılım düzeyinin fevkalade yüksek olması bizleri gururlandırdı. Yabancı konuklarımızın yanı sıra aralarında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile birlikte pek çok kıymetli insanımızı törenimiz vesilesiyle misafir ettik. Bu vesileyle törenimize iştirak edenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan gurur duymasını temenni ediyoruz.

Muhalefetin hatalarından ders alarak, vatanımızın bekasına dair konularda artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetine toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmişsek, bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

'EMANETİ HAKKIYLA TAŞIYACAĞIZ'

Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılının inşası için yola devam dedik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi yenilerken, diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik. Siyaseti milletimiz için, milletimizin içinde ve milletimizle birlikte yaptık. Her gelen arkadaşımız, selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Teslim aldığı bayrağı daha da yücelterek halefine devretti. 21 yılda yazdığımız başarı hikayesinde tüm yol ve dava arkadaşlarımızın da emeği vardır. Bizler de emaneti hakkıyla taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi daha çok çalışmayı gerektirir. Kabine üyelerimiz gerek tecrübeleri, gerekse uzmanlık alanları itibarıyla Türkiye Yüzyılı mimarları arasında yer alacak vasıflara sahiptir. Yeni kabinenin işinin kolay olmadığını da biliyoruz. Türkiye her konuda dünden daha ileri gitmeye mecburdur. Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.

21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası hizmet ve eser siyasetidir. Bugüne kadar ülkemize aşkla hizmet etmeye çalıştık. Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne söz verdiysek göreve gelince hepsini yerine getirmeye gayret ettik. Bizim farklılığımız burası. Sözüne sadık bir yönetim olarak tam 17 kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim için en büyük kazanç budur. Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız.

2 kelimeye dikkat edin. Biz bu 2 kelimenin uygulayıcısı olacağız. 1 istikrar, 2 güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Aile ve gençlik bankasının kurulmasından ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız. Enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Eğitimi yine listemizin en başında tutacağız. Adalette reformları artıracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine karşı verdiğimiz amansız mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Sosyal politikalarda engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanında olacağız.

'GENÇLERİMİZİ HER KONUDA DESTEKLEYECEĞİZ'

Gıda güvenliğimizi artıracak farklı projeleri devreye alacağız. Savunma sanayii atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Sanayi ve teknoloji alanında katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz. İhracatımızı çok yukarlara taşıyacağız. Ulaştırmada ülkemizi yollar, tüneller, hızlı tren hatlarıyla ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi her konuda destekleyeceğiz. Çevre ve şehircilikte kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirerek adımlarımızı atacağız. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız.

'HAYAT PAHALILIĞINI MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ'

Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi 103,7'ye, tüketici güven endeksi 91,1'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi 105,1 olarak gerçekleşti. Enflasyon mayısta yüzde 40'ın altında gerçekleşti. Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin ana vatanlarına dönüşlerini de teşvik edeceğiz.

YENİ BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

TMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başına bin lira, arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir. Yeni hasat döneminin ve açıkladığımız fiyatların hayırlı olmasını diliyorum.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? ERDOĞAN'DAN MÜJDE GELDİ

Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

