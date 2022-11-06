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Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı bu görüntülerle ortaya çıktı.

Gaziantep'in ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatması beklenen Gaziray'ın bazı istasyonlarındaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı ortaya çıktı. Kalyon stadyumuna gitmek isteyen taraftarlar kendilerini tepelerin arasında buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı anlaşıldı.

Kalyon Stadyumu'na gitmek isteyen yüzlerce vatandaş Gaziray'daki bu sorundan dolayı oldukça zor anlar yaşadı.

Yürüyerek stada ulaşmaya çalışan vatandaşlar, kendilerini bir anda tepelerin arasında buldu.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'e giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le beraber açılışını gerçekleştirdiği Gaziray hizmete başladı.

Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği törende ilk sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Etiketler gaziantep recep tayyip erdoğan ulaşım açılış bağlantı yolu
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