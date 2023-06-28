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  3. Erdoğan ailesinin yaz tatilini nerede geçirdiği ortaya çıktı

Erdoğan ailesi bayram tatilinde yazlık sarayda

Erdoğan ailesi bayram tatilinde yazlık sarayda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camii’nde kıldı. Erdoğan'ın Kurban Bayramı boyunca ailesiyle birlikte yazlık sarayda kalacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Millet Camii’nde kıldı.

Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AKPMuğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı’na ait Muğla’daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın Kurban Bayramı boyunca ailesiyle birlikte Yazlık Saray'da kalacağı öğrenildi.

Etiketler yazlık saray cumhurbaşkanlığı yazlık recep tayyip erdoğan erdoğan ailesi
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