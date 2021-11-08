Erdoğan, Altun ve Sobacı hakkında suç duyurusu

HKP, TRT’ye 245 kişinin sınavsız atanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Altun ve TRT Yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) 245 kişinin sınavsız olarak ‘özel hukuka tabi’ personel statüsünde işe alındığı iddia edilmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bu iddiaların araştırılması için harekete geçti.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri; Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Veysel Kurt, TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı İsmail Baş, TRT Müfettişleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları Erdoğan, Altun ve TRT Yöneticileri hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İrtikâp, Denetim Görevinin İhmali, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“KAMU KURUMUNDA ÇALIŞACAK PERSONELİN KPSS İLE İŞE ALINMASI ESASTIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Bilindiği gibi kamu kurumunda çalışacak personelin Kamu Personeli Seçme Sınavı ile işe alınması esastır. Bazen istisnai durumlarda sözleşmeli personel çalıştırılabildiği bilinmektedir. Anılan olayda devlet kasasından haksız kazanç temini söz konusu olduğundan söz konusu olayın özel hukuk açısından doğurduğu sonuçların yanı sıra ceza hukuku açısından bakıldığında suç oluşturan fiillerdir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçenin devamında, “Bu kişilere ödenen maaşlar hukuka aykırı olarak elde edildiğinden, bu gelirlerin tamamının hazineye irat kaydedilmek üzere müsadere altına alınması gerekmektedir. Ayrıca kurum tarafından bu kişilere sağlanan bütün imkânların da sonlandırılması gerekmektedir” denildi. HKP avukatları dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.