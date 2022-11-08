Erdoğan atamıştı, görevi reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Jakarta ziyareti öncesinde, hem Milletvekilliği, bakan yardımcılığı yapmış olan Büyükelçi Prof. Dr. Aşkın Asan'ın "artık istemiyorum" diyerek görevine dönmediği ortaya çıktı.

Daha önce AK Parti'den milletvekili olan ve bakan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Aşkın Asan, 20 Kasım 2021'de Jakarta büyükelçisi olarak atanarak 15 Aralık 2021'de de Endonezya'da görevine başladı

T24 yazarı Barçın Yinanç, Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi'nin G20 zirvesi öncesinde görev yerini terk ettiğini aktardı, "Siyasi atama sekiz ayda havlu mu attı?" diye yazdı.

"G20 zirvesi gibi önemli bir operasyonda, Erdoğan gibi talepleri fazla bir liderin ziyaretini organize etmesi gereken Büyükelçinin 'ben orada görev yapmak istemiyorum' diyerek geri dönmediğini" belirtti. Yinanç, "AK Parti iktidarının, kariyer diplomatların görevlerini layığıyla yerine getirmediği bahanesiyle (daha doğrusu, "onlar devlete hizmet etmek üzere yetişmiş, biz, iktidarımıza hizmet edecek sadık eleman istiyoruz" gerekçesiyle) son yıllarda rekor sayıda yaptığı siyasi atamaların performansı ortada" ifadelerini kullandı.

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