Erdoğan çağrı yapınca harekete geçtiler !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fırsatçıları zabıtaya ihbar edin" çağrısı üzerine Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri il genelindeki marketlerdeki ürünleri ve ürün etiketlerini tek tek kontrol etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetim uygulamasına geçti.

Özel ekip kuran zabıtalar marketleri mercek altına aldılar. Ekipler ürünlerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Zabıta ekipleri il genelindeki marketlerdeki ürünleri ile birlikte etiketleri tek tek kontrol etti.

EKSİKLİKLERİN TESPİT EDİLDİĞİ İŞ YERLERİNE 'İDARİ YAPTIRIM CEZASI' UYGULADI

Ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırdı. Ekipler iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı gibi konularda da denetimleri yaptı. Fiyat etiketleri, gramajlarda eksiklikler tespit edilen iş yerlerine ekipler tarafından 'İdari yaptırım cezası' uyguladı.

"TESPİT EDİLEN YERLERE UYARILAR YAPILIYOR"

Gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyleyen Kütahya Belediye başkanı Kamil Saraçoğlu, "Dövizin biraz artış göstermesi fırsatçılara yaradığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konuda konuşmalarında sık sık uyarıları var. Bu çağrıya tüm Türkiye'de ki marketlerin, esnafların uyması gerektiğini düşünüyorum. Bizde bu Kütahya Belediye başkanlığı olarak marketlere ve toplu satış olan yerlere zabıtalarımız görevlendirerek fiyat artışları ile ilgili yada sık fiyat değiştirenleri kontrol altına almak için zabıta ekiplerimiz sahada çalışıyor. Tespit edilen yerlere uyarılar yapılıyor. Tabi Türkiye bu süreci çok rahat şekilde atlatacak bunu görüyoruz." diye konuştu.

VATANDAŞLAR DENETİMDEN MEMNUN

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden memnun olduğunu ve fırsatçılara göz açılmaması gerektiğini ve denetimleri sıklıkla yapılması gerektiğini dile getirdiler.